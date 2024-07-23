Семь человек будут судить за организацию проституции в бане в Ейске

В отношении семи жителей Ейска возбудили уголовные дела об организации занятия проституции и вовлечении девушек.

По данным следствия, двое мужчин нашли девушек от 18 до 34 лет для занятия проституцией. Чтобы систематически получать прибыль, они привлекли к работе трех девушек-администраторов банного комплекса — те должны были предоставлять помещения за деньги.

Кроме того, организаторы наняли двоих мужчин, чтобы те перевозили клиентов к месту оказания услуг.

Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Участникам незаконного бизнеса грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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