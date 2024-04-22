В Сочи осудили шантажиста, вымогавшего 2 млн рублей за порочащую аудиозапись

Молодой человек решил заработать денег на своем знакомом. Однако ближайшие годы проведет в колонии строгого режима.

По версии следствия, в феврале 22-летний житель Сочи потребовал от знакомого 30 тыс. рублей за то, чтобы не распространять аудиозапись с его аморальным поступком. Парень согласился и перевел ему требуемую сумму.

Шантажисту этого показалось мало и он потребовал еще 2 млн рублей. В этот раз парень не стал выполнять его требования, а обратился с заявлением в полицию.

Молодого человека задержали с поличным при передаче денег. На него завели уголовное дело о вымогательстве по ч.3 ст. 163 УК РФ.

Материалы дела рассмотрел Лазаревский районный суд. Подозреваемый полностью признал свою вину и отказался давать показания. Его признали виновным и назначили 7 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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