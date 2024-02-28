В Краснодаре девушка заплатила вымогателю из соцсетей за свои пикантные фото

За вымогательство ранее судимому 22-летнему парню грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным следствия, жительница Краснодара познакомилась с молодым человеком в одном из популярных мессенджеров. Между ними завязалось общение и парень уговорил девушку прислать ему пикантные фото. Получив снимки, молодой человек стал угрожать распространить фотографии и требовать 5 тыс. рублей. Девушка перевела деньги и отправилась в полицию.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 22-летний парень, у которого уже имеется судимость. Его задержали в его доме в станице Брюховецкой. Молодой человек рассказала, что деньги потратил на личные нужды.

На него завели уголовное дело. За вымогательство ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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