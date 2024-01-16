Смягчение приговора банде вымогателей из Москвы обжаловал прокурор Кубани

Четверых жителей Москвы осудили за похищение в Анапе учредителя рекламной медиагруппы «Транс Арт» Виталия Севастьянова и вымогательство.

Однако спустя время Краснодарский краевой суд переквалифицировал дело на менее тяжкую статью и сократил сроки.

Согласно материалам дела, четверо мужчин по просьбе знакомого предпринимателя приехали из Москвы в Анапу в июне 2021 года, чтобы заставить Севастьянова вернуть долг в 65 млн рублей за участие в производстве рекламных материалов. Мужчины выследили бизнесмена. Они представились сотрудниками полиции и убедили мужчину сесть в их машину, после чего отобрали у него телефон, избили и начали угрожать убийством, если тот не вернет долг. С требованиями пострадавший согласился, но сразу обратился в ФСБ. Вымогателей задержали при передаче денег.

Анапский городской суд признал нападавших виновными в похищении человека и вымогательстве и назначил им от 5,5 до 7 лет исправительной колонии. Однако позже приговор смягчил Краснодарский краевой суд — злоумышленники получили от 3,5 до 3 лет и 10 месяцев в колонии-поселении. Тогда статью переквалифицировали на самоуправство и исключили похищение человека. Доказательств насильственного удержания бизнесмена апелляционная инстанция не нашла.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский с выводом апелляционной инстанции не согласился, заявляя, что решение принято судом необоснованно, поскольку основывается только на доказательствах защиты и игнорирует доказательства стороны обвинения.

Приговор могут пересмотреть — Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил соответствующее кассационное представление прокурора региона. Дело передали на новое рассмотрение в ином составе суда, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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