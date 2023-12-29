ОПГ сутенеров предстанет перед судом в Краснодарском крае

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 8 граждан в возрасте от 32 до 47 лет.

Во версии следствия, в августе 2019 года 43-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вовлек 7 человек, в том числе бывшую жену, с которой вместе жил.

Сообщники организовали притон под видом массажного салона в помещении на улице Северной в Краснодаре, принадлежавшем матери мужчины. Участники искали девушек на интернет-сервисе с объявлениями о вакансиях, а также распространяли вакансии о рабочих местах для мастеров массажа.

Клиентов они привлекали через специальный тематический сайт, после чего по телефону сообщали расценки и адрес притона. Соучастники принимали заказы, получали деньги, часть из которых распределяли между собой, а часть отдавали девушкам. Деятельность притона пресекли сотрудники УУР ГУ МВД России по краю в декабре 2022 года.

Уголовное дело об организации занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задержанные на Кубани сутенеры вовлекали в проституцию девочек-подростков.