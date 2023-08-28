В Сочи осудили экс-инспектора ДПС, который увел пенсионера МВД от ответственности за ДТП

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД УВД по Сочи, которого обвиняли в использовании служебных полномочий и служебном подлоге.

По данным суда, инспектор выезжал для оформления ДТП на дороге Джубга — Сочи с участием автомобиля ВАЗ и мотоцикла, в котором мотоциклист получил травмы. После того, как водителя мотоцикла осмотрели медики, инспектор привез его в отдел, где начал угрожать и заставил взять вину в аварии на себя, а травмы объяснить падением с тротуара. Эти показания злоумышленник отобрал у мотоциклиста и намеревался увести от ответственности настоящего виновника ДТП — пенсионера МВД.

В результате необоснованного постановления, вынесенного инспектором, мотоциклиста привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,5 тыс. рублей

Возбудили и расследовали уголовное дело о мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В суде подсудимый вину не признал. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей и на 1 год запретили работать в органах власти. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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