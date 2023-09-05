В Сочи оставленные в зонах запрета электросамокаты собираются изымать как бесхозные

В курортном городе приняли постановление, которое устанавливает запрещенные зоны для размещения самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Пока оно коснулось только Адлерского и Центрального районов.

До конца сентября планируют разработать еще одно постановление, которое будет ограничивать размещение пунктов проката СИМ на территории Лазаревского и Хостинского районов.

Кроме того, внесли изменения в правила дорожного движения в части пользования электросамокатами. Введен новый знак «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Также, согласно правилам, не допускается езда со скоростью более 25 км/ч, во дворах и жилых зонах — более 20 км/ч. Детям до 14 лет движение по проезжей части и обочинам запрещено.

Полный запрет передвижения на электросамокатах установлен в 23 зонах. Это пешеходные зоны — парки, скверы и набережные во всех районах города. Более того, благодаря внесению изменений в ПО кикшеринговых самокатов, движение СИМ в этих зонах просто автоматически блокируется.

Сейчас также рассматривают вопросы о расширении запретных для передвижения на электросамокатах зон и об изъятии оставленных в неположенных местах СИМ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокат самокатов в исторических границах ограничат в Сочи.