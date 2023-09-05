Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи оставленные в зонах запрета электросамокаты собираются изымать как бесхозные

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ostavlennye-v-zonah-zapreta-elektrosamokaty-sobirayutsya-izymat-kak-beshoznye
В Сочи оставленные в зонах запрета электросамокаты собираются изымать как бесхозные
Фото пресс-службы администрации Сочи

В курортном городе приняли постановление, которое устанавливает запрещенные зоны для размещения самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Пока оно коснулось только Адлерского и Центрального районов.

До конца сентября планируют разработать еще одно постановление, которое будет ограничивать размещение пунктов проката СИМ на территории Лазаревского и Хостинского районов.

Кроме того, внесли изменения в правила дорожного движения в части пользования электросамокатами. Введен новый знак «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Также, согласно правилам, не допускается езда со скоростью более 25 км/ч, во дворах и жилых зонах — более 20 км/ч. Детям до 14 лет движение по проезжей части и обочинам запрещено.

Полный запрет передвижения на электросамокатах установлен в 23 зонах. Это пешеходные зоны — парки, скверы и набережные во всех районах города. Более того, благодаря внесению изменений в ПО кикшеринговых самокатов, движение СИМ в этих зонах просто автоматически блокируется.

Сейчас также рассматривают вопросы о расширении запретных для передвижения на электросамокатах зон и об изъятии оставленных в неположенных местах СИМ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокат самокатов в исторических границах ограничат в Сочи.

Статьи
Клюква: чем полезна и кому нельзя?
Клюква: чем полезна и кому нельзя?
Топ-5 самых странных религий
Топ-5 самых странных религий
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
5 советов по уходу за лежачими больными
5 советов по уходу за лежачими больными
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях