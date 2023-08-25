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Прокат самокатов в исторических границах ограничат в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokat-samokatov-v-istoricheskih-granitsah-ogranichat-v-sochi
Прокат самокатов в исторических границах ограничат в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Решение ограничить прокат средств индивидуальной мобильности приняли на основании приказа администрации края.

Всего выделили 23 зоны — на Приморской набережной, улице Навагинской, в Комсомольском и кооперативном скверах уже установили 22 запрещающих знака. Прокатные организации будут вносить изменения в программное обеспечение СИМ.

«Необходимо полностью очистить границы исторического поселения от проката средств индивидуальной мобильности и обеспечить безопасное передвижение сочинцев и гостей нашего города в парках, скверах, на набережных и в других излюбленных местах отдыха», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, на курорте отменили правовые акты о предоставлении в аренду мест размещения роликов, самокатов, велосипедов и другого спортивного инвентаря, а также велопарковок в исторических границах. Прокатчикам направили уведомления о расторжении договоров. Также прорабатывается механизм изъятия самокатов, которые стоят вне утвержденных мест размещения, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи установили первый знак, запрещающий езду на электросамокатах.

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