Прокат самокатов в исторических границах ограничат в Сочи

Решение ограничить прокат средств индивидуальной мобильности приняли на основании приказа администрации края.

Всего выделили 23 зоны — на Приморской набережной, улице Навагинской, в Комсомольском и кооперативном скверах уже установили 22 запрещающих знака. Прокатные организации будут вносить изменения в программное обеспечение СИМ.

«Необходимо полностью очистить границы исторического поселения от проката средств индивидуальной мобильности и обеспечить безопасное передвижение сочинцев и гостей нашего города в парках, скверах, на набережных и в других излюбленных местах отдыха», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, на курорте отменили правовые акты о предоставлении в аренду мест размещения роликов, самокатов, велосипедов и другого спортивного инвентаря, а также велопарковок в исторических границах. Прокатчикам направили уведомления о расторжении договоров. Также прорабатывается механизм изъятия самокатов, которые стоят вне утвержденных мест размещения, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи установили первый знак, запрещающий езду на электросамокатах.