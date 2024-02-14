В Сочи оштрафуют уличных фотографов, предлагавших съемку с обезьяной

Мужчина и женщина на улице Карла Маркса в Адлерском районе предлагали прохожим сфотографироваться с обезьяной.

Полицейские проверили у уличных фотографов документы, подтверждающие законность владения обезьяной и ее ветпаспорт.

Организатора уличного фотоателье, использовавшего животное в качестве реквизита, привлекли к административной ответственности. В отношении нарушителей составили административный протокол, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

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