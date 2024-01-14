Полиция проверит мужчин, в мороз предлагавших фото с совами в парке «Краснодар»

Жители Краснодара вечером 13 января заметили возле стадиона «Краснодар» очередных фотографов-живодеров.

Мужчины предлагали платные фото с привязанными к их рукам совами. Публикациями в социальных сетях заинтересовалась полиция Краснодара.

«На основании выявленной в интернете информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчин, предлагавших платные услуги по фотографированию граждан с птицами, после чего будет принято законное решение, а их действиям дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: полицейские забрали 4 обезьян и 5 попугаев у уличных фотографов в Геленджике. Животных передали в контактные зоопарки.