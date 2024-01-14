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Полиция проверит мужчин, в мороз предлагавших фото с совами в парке «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-muzhchin-v-moroz-predlagavshih-foto-s-sovami-v-parke-krasnodar
Полиция проверит мужчин, в мороз предлагавших фото с совами в парке «Краснодар»
Полиция проверит мужчин, в мороз предлагавших фото с совами в парке «Краснодар»

Жители Краснодара вечером 13 января заметили возле стадиона «Краснодар» очередных фотографов-живодеров.

Мужчины предлагали платные фото с привязанными к их рукам совами. Публикациями в социальных сетях заинтересовалась полиция Краснодара.

«На основании выявленной в интернете информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчин, предлагавших платные услуги по фотографированию граждан с птицами, после чего будет принято законное решение, а их действиям дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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