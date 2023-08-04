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В Сочи оштрафуют уличного фотографа с обезьянами

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Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-oshtrafuyut-ulichnogo-fotografa-s-obezyanami
В Сочи оштрафуют уличного фотографа с обезьянами
Фото t.me/police_sochi

Уличный фотограф предлагал прохожим сфотографироваться с обезьянами на улице Бестужева Адлерского района.

Мужчина навязчиво предлагал отдыхающим услуги. За организацию уличного «фотоателье» без соответствующего разрешения в отношении 25-летнего жителя Армавира составили административный протокол по статье о самоуправстве, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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