В Сочи оштрафуют уличного фотографа с обезьянами

Уличный фотограф предлагал прохожим сфотографироваться с обезьянами на улице Бестужева Адлерского района.

Мужчина навязчиво предлагал отдыхающим услуги. За организацию уличного «фотоателье» без соответствующего разрешения в отношении 25-летнего жителя Армавира составили административный протокол по статье о самоуправстве, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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