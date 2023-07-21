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Пять голубей забрали у уличного фотографа в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-golubej-zabrali-u-ulichnogo-fotografa-v-anape
Пять голубей забрали у уличного фотографа в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

На улице Красноармейской внимание сотрудников полиции привлек мужчина, предлагавший прохожим сфотографироваться за деньги с голубями.

Разрешения на птиц и на осуществление коммерческой деятельности у 36-летнего приезжего из Нижегородской области не оказалось.

На мужчину составили административный протокол за незаконное предпринимательство, а пять голубей изъяли и отправили в зоопарк. Там птиц осмотрели сотрудники Ветуправления Анапского района.

По заключению экспертизы, в действиях фотографа могут иметься признаки жестокого обращения с животными.

Полиция проводит проверку, по итогам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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