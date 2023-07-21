Пять голубей забрали у уличного фотографа в Анапе
Происшествия
21.07.2023 13:54
На улице Красноармейской внимание сотрудников полиции привлек мужчина, предлагавший прохожим сфотографироваться за деньги с голубями.
Разрешения на птиц и на осуществление коммерческой деятельности у 36-летнего приезжего из Нижегородской области не оказалось.
На мужчину составили административный протокол за незаконное предпринимательство, а пять голубей изъяли и отправили в зоопарк. Там птиц осмотрели сотрудники Ветуправления Анапского района.
По заключению экспертизы, в действиях фотографа могут иметься признаки жестокого обращения с животными.
Полиция проводит проверку, по итогам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.
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