В Сочи оштрафуют уличного фотографа-нелегала, у которого улетел орел

В отдел полиции Лазаревского района Сочи поступило сообщение о том, что на улице Победы у уличного фотографа улетела хищная птица.

Полицейские поймали орла на одной из соседних улиц, когда он спустился на землю. В ходе проверки оказалось, что птиц у 24-летнего фотографа несколько, но они не приспособлены к жизни в дикой природе. У мужчины были документы на животных, а также ветеринарные паспорта.

При этом разрешения на предпринимательскую деятельность у мужчины не было. В его отношении составили административный протокол, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.