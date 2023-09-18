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В Сочи оштрафуют уличного фотографа-нелегала, у которого улетел орел

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-oshtrafuyut-ulichnogo-fotografa-nelegala-u-kotorogo-uletel-orel
В Сочи оштрафуют уличного фотографа-нелегала, у которого улетел орел
Фото t.me/police_sochi

В отдел полиции Лазаревского района Сочи поступило сообщение о том, что на улице Победы у уличного фотографа улетела хищная птица.

Полицейские поймали орла на одной из соседних улиц, когда он спустился на землю. В ходе проверки оказалось, что птиц у 24-летнего фотографа несколько, но они не приспособлены к жизни в дикой природе. У мужчины были документы на животных, а также ветеринарные паспорта.

При этом разрешения на предпринимательскую деятельность у мужчины не было. В его отношении составили административный протокол, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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