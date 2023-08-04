Двух орланов и ястреба забрали у уличных фотографов в Геленджике

Молодых людей, предлагавших прохожим сфотографироваться с хищными птицами, заметили на смотровой площадке в долине реки Жане.

Разрешения на работу у фотографов не было. Кроме того, в качестве живого «реквизита» для фото они использовали двух орлвнов и ястреба — птиц, занесенных в Красную книгу.

Птиц изъяли и направили на восстановление в зоопарк. В отношении фотографов ведется разбирательство. Молодым людям грозит ответственность, вплоть до уголовной, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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