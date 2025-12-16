В Сочи организация заплатила компенсацию 20 млн рублей за ущерб реке Мзымте

Прокуратура Краснодарского края провела проверку исполнения природоохранного законодательства.

Установили, что коммерческая организация при проведении дноуглубительных работ на реке Мзымте причинила ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 20 млн рублей.

Прокуратура направила иск в суд с требованием о взыскании экологического ущерба. На имущество виновных наложили арест.

Требования надзорного ведомства удовлетворили, исполнение судебного решения находится под контролем.

Ранее за нарушение правил охраны водных объектов при проведении работ к уголовной ответственности руководителей подрядной организации привлек Адлерский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

