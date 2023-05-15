В Сочи оползень повредил магистральный водовод, без воды остались жители поселка Кудепста

Из-за оползня произошли два прорыва на магистральном водоводе в районе Сухумского шоссе.

Первый прорыв устранили в течение нескольких часов. Ликвидация второго осложняется продолжающейся подвижкой грунта и близким расположением ЛЭП. Перебои с водой наблюдаются в поселке Кудепста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

В данный момент проводят подготовительные работы, создан оперштаб. На месте работают около 10 человек и 3 единицы спецтехники.

Завершить ремонтно-восстановительные работы планируют до конца суток 15 мая. Подачу воды населению в полном объеме восстановят к обеду 16 мая. Жителям Кудепсты подвозят воду по заявкам.

Читайте также: жители Анапы с 16 мая на две недели останутся без горячей воды.