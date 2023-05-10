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Жители Анапы в мае на две недели останутся без горячей воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-anapy-v-mae-na-dve-nedeli-ostanutsya-bez-goryachej-vody
Жители Анапы в мае на две недели останутся без горячей воды
Фото пресс-службы администрации Анапы

Плановое отключение горячего водоснабжение в городе-курорте произойдет с 16 по 29 мая.

Горячую воду жителям Анапы отключат в связи с обязательными испытаниями трубопроводов теплосетей, которые проводят каждый год. Это необходимо для подготовки к новому отопительному сезону.

В период отключения горячей воды специалисты проведут испытания городских трубопроводов на герметичность и прочность под повышенным давлением, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

Читайте также: в мае без горячей воды останутся жильцы 250 многоэтажек Краснодара. Это необходимо, чтобы поставщики тепла смогли подготовиться к следующему отопительному сезону.

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