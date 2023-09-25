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В Сочи один из гостей свадьбы устроил дрифт-шоу на перекрестке, его задержали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-odin-iz-gostej-svadby-ustroil-drift-shou-na-perekrestke-ego-zaderzhali
В Сочи один из гостей свадьбы устроил дрифт-шоу на перекрестке, его задержали
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел 23 сентября на одном из перекрестков в Адлерском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как иномарка совершает опасный маневр на перекрестке. Автомобиль прокрутился вокруг своей оси, оставил черные полосы от шин на асфальте и густые клубы дыма и уехал. По словам очевидцев, водитель приехал на свадьбу.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя Mercedes, устроившего дрифт-шоу на перекрестке. Нарушителя задержали.

«В отношении 24-летнего местного жителя составлено три административных протокола. До решения суда он помещен в камеру для задержанных», — говорится в сообщении УВД по Сочи в Telegram.

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