В Сочи один из гостей свадьбы устроил дрифт-шоу на перекрестке, его задержали

Инцидент произошел 23 сентября на одном из перекрестков в Адлерском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как иномарка совершает опасный маневр на перекрестке. Автомобиль прокрутился вокруг своей оси, оставил черные полосы от шин на асфальте и густые клубы дыма и уехал. По словам очевидцев, водитель приехал на свадьбу.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя Mercedes, устроившего дрифт-шоу на перекрестке. Нарушителя задержали.

«В отношении 24-летнего местного жителя составлено три административных протокола. До решения суда он помещен в камеру для задержанных», — говорится в сообщении УВД по Сочи в Telegram.

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