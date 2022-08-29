В Сочи обучение в бизнес-лагере прошли 100 кубанских предпринимателей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Обучающий интенсив «Мой Бизнес» провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предприниматели Краснодарского края узнали о новых трендах и автоматизации, рекламе и диджитал-маркетинге, финансовом моделировании, масштабировании с помощью упаковки во франшизу и развитии бизнеса в регионе.

«В этом году в конкурсную комиссию поступило 605 заявок. В программе приняло участие 100 представителей МСП, 18 федеральных и региональных экспертов. Это уникальный формат, который позволяет эффективно погрузиться в обучение, не отвлекаясь на привычные рабочие процессы», — рассказала исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Бизнес-лагерь организовал краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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