На Кубани в «Воронке инновационных стартапов» приняли участие около 2 тыс. человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проект «Воронка инновационных стартапов» проводит Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП.

По словам вице-губернатора края Александра Руппеля, уникальный проект, не имеющий аналогов в России, помогает молодежи придумывать, создавать и развивать технологичный бизнес. За год в 20 муниципалитетах прошло более 80 хакатонов, акселерационных программ и конференций. В программах приняли участие около 2 тыс. человек в возрасте от 16 до 64 лет.

«Мы ведем каждый стартап и каждого предпринимателя, помогаем как точечно, так и комплексно, создаем инструменты поддержки. В глобальном смысле это позволит сформировать инновационную экосистему региона, вовлечь новые разработки в бизнес», — отметил замглавы региона.

В 9 хакатонах приняли участие 148 команд. За 48 часов надо было разработать востребованные IT-проекты для применения в приоритетных для Кубани отраслях. Один из таких проектов — сервис для детских лагерей, который придумали во время туристического трека. Сервис готовят к пилотному внедрению в детской здравнице Анапы. Требующие донастройки разработки направили в акселерационную программу. Здесь разработчикам помогут сформировать команду и привлечь инвестиции. За год в акселераторе поучаствовали 177 проектов.

На Кубани в этом году впервые внедрили продукт «Воронки» — программу «Стартап как диплом».

«Студенты вузов могли выбрать не классическую защиту выпускной квалификационной работы, а защиту своего стартапа. Это позволило выпускникам углубиться в научную составляющую проекта, совместно с командой вывести продукт на рынок. 14 проектов в этом году приняли участие в программе, причем 12 из них зашли на стадии всего лишь идеи», — рассказал Александр Руппель.

Так, например, студенты КубГАУ разработали и создали гибкие полимерные рукава для полива полей. Проект позволит уменьшить время и стоимость процесса. За время акселератора команда проекта заключила 24 сделки на сумму более 1 млн рублей. Второй поток «Воронки» начнется в сентябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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