В Сочи обсудят перспективы развитие здравоохранения и фармацевтики в России
Форум «Биотехмед» пройдет с 19 по 20 сентября. В форуме примут участие представители частных и государственных медучреждений, госкорпораций, академических институтов и вузов, партнеры и бизнесмены.
На пленарной сессии «Стратегические инициативы в здравоохранении» будут говорить о реализации нацпроектов и федеральных программ, о перспективах развития фармацевтики в условиях сокращения международного партнерства. Всего запланировано более 15 сессий.
Форум «Биотехмед» проводят с 2015 года. Он является главной площадкой страны, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицины, нацпроекта «Здравоохранение» и проходит диалог между государством и бизнесом.
Форум проходит при поддержке Минпромторга РФ, Минздрава РФ и администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: кубанский производитель лекарств по итогам участия в нацпроекте увеличил выработку почти на 17%.
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса
- Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
- В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева