Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи обсудят перспективы развитие здравоохранения и фармацевтики в России

Общество
18.09.2022 12:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-obsudyat-perspektivy-razvitie-zdravoohraneniya-i-farmatsevtiki-v-rossii
В Сочи обсудят перспективы развитие здравоохранения и фармацевтики в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Форум «Биотехмед» пройдет с 19 по 20 сентября. В форуме примут участие представители частных и государственных медучреждений, госкорпораций, академических институтов и вузов, партнеры и бизнесмены.

На пленарной сессии «Стратегические инициативы в здравоохранении» будут говорить о реализации нацпроектов и федеральных программ, о перспективах развития фармацевтики в условиях сокращения международного партнерства. Всего запланировано более 15 сессий.

Форум «Биотехмед» проводят с 2015 года. Он является главной площадкой страны, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицины, нацпроекта «Здравоохранение» и проходит диалог между государством и бизнесом.

Форум проходит при поддержке Минпромторга РФ, Минздрава РФ и администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанский производитель лекарств по итогам участия в нацпроекте увеличил выработку почти на 17%.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
В Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
  3. Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
  6. В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях