В Сочи обсудят перспективы развитие здравоохранения и фармацевтики в России

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Форум «Биотехмед» пройдет с 19 по 20 сентября. В форуме примут участие представители частных и государственных медучреждений, госкорпораций, академических институтов и вузов, партнеры и бизнесмены.

На пленарной сессии «Стратегические инициативы в здравоохранении» будут говорить о реализации нацпроектов и федеральных программ, о перспективах развития фармацевтики в условиях сокращения международного партнерства. Всего запланировано более 15 сессий.

Форум «Биотехмед» проводят с 2015 года. Он является главной площадкой страны, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицины, нацпроекта «Здравоохранение» и проходит диалог между государством и бизнесом.

Форум проходит при поддержке Минпромторга РФ, Минздрава РФ и администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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