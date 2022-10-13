В Сочи обновленный водозабор на Бешенке обеспечит надежным водоснабжением более 5 тыс. человек

Фото МУП Сочи «Водоканал»

В Сочи завершили крупный этап модернизации водозабора на реке Бешенке. Это позволит улучшить водоснабжение Краснополянского округа, где живет свыше 5 тыс. человек.

Кроме того, реконструкция водозабора повысит качество водоснабжения горного кластера, где находится множество олимпийских объектов. Воду туда будут поставлять из двух независимых источников.

На территории водозабора действует более 10 скважин, которые добывают 11 тыс. куб. м воды ежедневно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

По словам директора сочинского «Водоканала» Дениса Юрковского, на скважинах заменили насосное оборудование, водоподъемные трубы, отремонтировали камеру переключения, заменили запорно-регулирующую арматуру. Кроме того, выполнили пуско-наладку систем обеззараживания и регулировку давления в сети.

Для создания водных резервов специалисты разграничили нагрузки двух крупнейших водозаборов в Адлерском районе. Водозабор «Бешенка» будет обеспечивать чистой водой жителей Красной Поляны, а водозабор в Эсто-Садке — горные курорты и ближайшую к ним инфраструктуру.

При этом система водоснабжения будет закольцованной, чтобы в случае необходимости воду можно было перенаправлять на проблемные участки.

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