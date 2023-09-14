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В Сочи обнаружили 11 бездомных детей, которые спали на газоне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-obnaruzhili-11-bezdomnyh-detej-kotorye-spali-na-gazone
В Сочи обнаружили 11 бездомных детей, которые спали на газоне
Фото t.me/police_sochi

Детей, которые спали на газоне на улице Платановой около Главпочтампта заметили местные жители.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлены спящие дети. По словам очевидцев, 11 детей постоянно живут и спят на улице. Днем они занимаются попрошайничеством, а на ночь приходят спать в кустах. Среди детей заметили даже младенца.

Очевидцы обратились в полицию.

«В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи поступило сообщение о том, что около Главпочтамта на улице спят дети. По указанному адресу был направлен наряд полиции, данная информация подтвердилась. В настоящее время полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении УВД по Сочи.

Позже в полиции сообщили о том, что семья из 4 взрослых и 7 детей в возрасте 7 месяцев, 8, 13 и 16 лет приехала в Сочи 13 сентября в 12:00 на электричке из Краснодара, чтобы искупаться в море. Вечером 14 сентября семья планирует вернуться обратно в Краснодар. В настоящее время семья с детьми находится в отделе полиции Центрального района Сочи.

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