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В Анапе задержали мужчину, преследовавшего девочку возле калитки ее дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-muzhchinu-presledovavshego-devochku-vozle-kalitki-ee-doma
Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел 12 сентября на улице Шевченко. Незнакомый мужчина напугал девочку, когда пытался зайти вслед за ней в калитку дома.

Спустя сутки сотрудники уголовного розыска совместно с ППС нашли мужчину и доставили в отдел полиции.

В полиции задержанный пояснил факт своего неадекватного поведения. На записи мужчина говорит о том, что перебрал с алкоголем, забыл, где находится дом, в котором он снял комнату, и зашел не в тот двор.

Задержанный также извинился за свое неадекватное поведение, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадрах с камеры наблюдения видно, что девочка, возвращаясь домой из школы, открывала калитку во двор. В этот момент к ней сбоку подошел мужчина в кепке. Когда девочка зашла в калитку и попыталась закрыть ее изнутри, мужчина навалился всем телом, калитка открылась. Девочка убежала в дом, а злоумышленник вошел во двор, затем сразу вышел. Он какое-то время стоял на тротуаре возле калитки, а затем услышал голоса взрослых и ушел.

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