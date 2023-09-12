В Анапе неизвестный мужчина преследовал девочку возле калитки ее дома

Инцидент произошел 12 сентября около 17:00 в одном из домов на улице Шевченко.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. На кадрах с камеры наблюдения видно, что девочка, возвращаясь домой из школы, открывала калитку во двор. В этот момент к ней сбоку подошел мужчина в кепке. Когда девочка зашла в калитку и попыталась закрыть ее изнутри, мужчина навалился всем телом, калитка открылась. Девочка убежала в дом, а злоумышленник вошел во двор, затем сразу вышел. Мужчина еще какое-то время стоял на тротуаре возле калитки. Затем, услышав голос взрослых, он ушел.

В полиции уже заинтересовались этим инцидентом.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе сообщений и заявлений не поступало. По выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

Читайте также: в Анапе нашли мужчину, который показывал детям свои половые органы.