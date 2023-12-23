В Сочи ночью сгорел магазин аккумуляторов и автозапчастей

Сообщение о возгорании в Адлерском районе на улице Лесной в Сочи поступило пожарным 23 декабря в 3:23.

Через 10 минут прибыли подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что произошло возгорание двухэтажного здания.

Площадь пожара составила 80 кв. м.

В 4:20 пожар полностью потушили, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

В соцсетях сообщают, что загоревшееся здание — магазин аккумуляторов и автозапчастей.

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