В Сочи ночью сгорел магазин аккумуляторов и автозапчастей
Происшествия
23.12.2023 09:36
Сообщение о возгорании в Адлерском районе на улице Лесной в Сочи поступило пожарным 23 декабря в 3:23.
Через 10 минут прибыли подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что произошло возгорание двухэтажного здания.
Площадь пожара составила 80 кв. м.
В 4:20 пожар полностью потушили, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Всего к ликвидации возгорания привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.
В соцсетях сообщают, что загоревшееся здание — магазин аккумуляторов и автозапчастей.
Читайте также: бездомная женщина пострадала при пожаре в вагончике в Краснодаре.