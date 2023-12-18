Бездомная женщина пострадала при пожаре в вагончике в Краснодаре

Сообщение о пожаре на улице Таманской, 159/1 поступило в экстренные службы 18 декабря в 20:02.

Прибыв на место в 20:11, пожарные установили, что горит вагончик, огонь охватил 20 кв. м.

В 20:18 возгорание локализовали на той же площади, в 20:30 открытое горение ликвидировали. В 20:31 ликвидировали последствия возгорания. В тушении пожара участвовали 11 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К сожалению, пострадала женщина без определенного места жительства. Ее направили в больницу, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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