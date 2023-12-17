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СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-gibeli-zhenshhiny-pri-pozhare-v-sochi
СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в Сочи
Фото t.me/kubansledcom

Пожар в одноэтажном доме барачного типа на улице Параллельной произошел утром 17 декабря. В результате возгорания погибла 59-летняя женщина.

Следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку.

По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир одноэтажного дома барачного типа на улице Параллельной. О возгорании в экстренные службы сообщили соседи. После локализации возгорания обнаружили тело хозяйки квартиры, которая жила одна. Остальные жители дома смогли выбраться самостоятельно.

Следователи провели осмотр места происшествия. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одноэтажное здание выгорело на площади 300 кв. м. Из горящего дома было эвакуировано 15 человек.

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