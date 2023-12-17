Человек погиб при пожаре в частном доме в Сочи, 15 человек эвакуировали
Происшествия
17.12.2023 11:25
Пожар произошел ранним утром 17 декабря на улице Параллельной, 7 в Завокзальном микрорайоне. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Они сообщили, что пожар произошел в частном доме.
О возгорании в экстренные службы сообщили в 6:13. Прибыв на место в 6:22, пожарные установили, что горит одноэтажное здание. Огонь охватил 300 кв. м.
В 6:40 пожар локализовали на той же площади, в 7:40 открытое горение ликвидировали, а в 8:05 ликвидировали последствия возгорания.
«Эвакуировано 15 человек. К сожалению, есть погибший», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ликвидации пожара участвовали 12 человек и четыре единицы техники.
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