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Два человека сгорели в пожаре из-за неисправного обогревателя на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-sgoreli-v-pozhare-iz-za-neispravnogo-obogrevatelya-na-kubani
Два человека сгорели в пожаре из-за неисправного обогревателя на Кубани
Фото t.me/kubansledcom

Пожар в частном доме на улице Октябрьской в хуторе Куликовском произошел утром 12 декабря.

По данным следствия, в доме находились 64-летний мужчина и его 62-летняя знакомая. Пожар заметили соседи и вызвали пожарную службу. После того, как пожар локализовали, в дома нашли тела мужчины и женщины. Одной из возможных причин возникновения пожара могло стать нарушение при эксплуатации обогревателя в одной из комнат.

По факту пожара начали проводить доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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