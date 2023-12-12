Два человека сгорели в пожаре из-за неисправного обогревателя на Кубани

Пожар в частном доме на улице Октябрьской в хуторе Куликовском произошел утром 12 декабря.

По данным следствия, в доме находились 64-летний мужчина и его 62-летняя знакомая. Пожар заметили соседи и вызвали пожарную службу. После того, как пожар локализовали, в дома нашли тела мужчины и женщины. Одной из возможных причин возникновения пожара могло стать нарушение при эксплуатации обогревателя в одной из комнат.

По факту пожара начали проводить доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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