В Сочи ночью сгорел двухэтажный частный дом

Видео t.me/gorodsochi

Возгорание произошло 29 октября на улице Абовяна в селе Верхний Юрт. В результате происшествия никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила на пульт Сочинского ПСГ в 2:49. Через 20 минут на место прибыли спасатели и установили, что в двухэтажном частном доме произошло возгорание площадью 64 кв. метра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 3:30 пожар в дом полностью ликвидировали. На месте работали 14 спасателей и 4 единицы техники.

Дочь хозяев сгоревшего дома на улице Абовяна рассказала в соцсетях, что возгорание произошло на крыше. По ее версии, оно произошло из-за проблем с проводкой или трубами камина. Во время пожара в доме находилась семья. Огонь первой заметила бабушка, она и разбудила всех, кто там был.

Сначала они пытались потушить огонь самостоятельно — лили воду с ведер на потолок. Из-за того, что дом сделан из деревянного сруба огонь быстро распространился. К счастью, все, кто находился в горящем доме, успели из него вовремя выбежать.

Читайте также: в Туапсинском районе сгорел частный дом.