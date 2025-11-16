В Сочи ночью сгорел частный дом

Пожар произошел на Новороссийском шоссе в Хостинском районе Сочи. Пламя охватило 150 кв. метров.

О пожаре в частном доме диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 00:06. Подразделение прибыло на место происшествия в 00:16. В это время площадь пожара составила 150 кв. метров. Возгорание локализовали в 00:22. Открытое горение удалось устранить в 1:06. Полностью потушили пожар в 1:45.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. К ликвидации пожара были привлечены от МЧС России десять человек личного состава и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: капитан полиции Радиф Мавлютов рассказал о том, как спас из пожара женщину, кошку и цыплят.

Подпишись, здесь всегда интересно.