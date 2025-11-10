Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Участковый Радиф Мавлютов — о том, как спас из пожара женщину, кошку и цыплят

Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastkovyj-radif-mavlyutov-o-tom-kak-spas-iz-pozhara-zhenshhinu-koshku-i-tsyplyat
Участковый Радиф Мавлютов — о том, как спас из пожара женщину, кошку и цыплят
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Хорошее утро» — победитель премии «Поступок», участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Абинскому району, капитан полиции Радиф Мавлютов и член Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю, представитель оргкомитета премии Сергей Петухов.

Уже 12 лет подряд полиция Кубани и Общественный совет при ГУ МВД проводят премию «Поступок», отмечая сотрудников, проявивших мужество, доброту и профессионализм. За это время более 500 полицейских стали ее лауреатами.

Гости рассказали о масштабах премии, количестве участников и особенностях голосования, а также о наградах, которые получают победители. Радиф Мавлютов поделился историей своего поступка, благодаря которому стал лауреатом в этом году, и рассказал о работе участковых и взаимодействии с жителями района.

Обсудили также примеры других победителей — инспекторов из Белореченска и Белой Глины, чьи поступки заняли второе и третье места.

Андрей Трегубов

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться

Артем Гагара

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях