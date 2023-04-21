В Сочи ночью и утром 22 апреля пройдут сильные дожди с грозами

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта переведены в усиленный режим работы.

По данным синоптиков, ночью и в первой половине дня 22 апреля в Лазаревском районе и предгорьях местами ожидается сильный дождь, возможна гроза. В горах выше 1,5 тыс. м сохраняется слабая лавиноопасность.

Также 22 апреля на реках Сочи ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 22 и 23 апреля территория Краснодарского края будет находиться под влиянием фронтальных разделов циклона. В эти дни будет пасмурно, местами пройдут дожди с грозами. В отдельных районах ожидаются ливни, а в горах мокрый снег.