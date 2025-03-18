В Сочи незрячему мужчине отказали в заселении в санаторий с собакой-поводырем

В прокуратуру Адлерского района Сочи обратился инвалида и сообщил, что ему отказали в бронировании санатория из-за собаки-поводыря.

Прокуратура провела проверку и установила, что санаторий запретил проживание с животными. Однако, в силу закона, собака-поводырь не считается домашним животным, является техническим средством реабилитации.

Отказ санатория в проживании нарушал права инвалида. Прокуратура направила руководителю учреждения представление. По результатам рассмотрения предостережения в санатории изменили правила и разрешил гостю заселиться с собакой, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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