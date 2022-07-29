В Сочи неизвестный мотоциклист сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся
Происшествия
29.07.2022 17:02
ДТП произошло 28 июля в 17:40 на улице Львовской в Лазаревском районе.
Неустановленный водитель, который предположительно управлял мотоциклом, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочке получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.
Сейчас полиция устанавливает личность водителя и просит всех, кто стал свидетелем или что-то знает о происшествии, сообщить по телефону: 268-00-03, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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