В Сочи неизвестный мотоциклист сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся

Фото ОГИББД УВД Сочи

ДТП произошло 28 июля в 17:40 на улице Львовской в Лазаревском районе.

Неустановленный водитель, который предположительно управлял мотоциклом, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочке получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

Сейчас полиция устанавливает личность водителя и просит всех, кто стал свидетелем или что-то знает о происшествии, сообщить по телефону: 268-00-03, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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