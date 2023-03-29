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В Сочи неизвестные убивают черных коршунов, летящих из Африки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-neizvestnye-ubivayut-chernyh-korshunov-letyashhih-iz-afriki
Видео t.me/sochigeograf

Редких птиц, которые сейчас мигрируют из теплых стран в Европейскую часть России, уже несколько дней расстреливают в селе Черешня Адлерского района.

Орнитолог Александр Дворецкий рассказал, что черные коршуны в этом месте летают низко над горой, поэтому становятся легкой мишенью для злоумышленников. Он считает, что к расстрелу птиц могут быть причастны охранники местной фермы по разведению овец. К сожалению, за последние дни погибло большое количество черных коршунов. По мнению специалиста, в ближайшее время этот вид птиц может оказаться в Красной книге.

Одну из раненых птиц выхаживается местный ветеринарный врач. По ее словам, в коршунов стреляли примерно в 50 метрах от жилых домов.

Общественники готовят заявления в полицию и прокуратуру, сообщает Сочинское географическое общество в Telegram.

«По данному факту в полицию сообщений не поступало. В настоящее время в связи с выявленной в сети Интернет публикацией сообщение зарегистрировано в УВД Сочи. Проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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