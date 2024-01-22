В Сочи неизвестные расклеили листовки с призывом разобраться с наркоторговцами

Необычные объявления заметили местные жители в самом центре Сочи.

Неизвестный автор объявления указал на разных листовках фото, имена, места работы и контакты якобы наркозакладчиков. Также он пообещал от 30 тыс. рублей тому, кто снимет на видео избиение одного из мужчин и издевательства над ними — например, обливание зеленкой.

«По факту выявленной в интернете информации полиция проводит проверку. Сведения, указанные в материале, будут проверены, по результатам — принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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