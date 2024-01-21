Полиция проверит сообщения о мошенниках-«бойцах СВО» на Кубани
Происшествия
21.01.2024 13:18
О мошенниках, орудующих в станице Марьянской Красноармейского района, рассказали местные жители.
По их словам, люди в камуфляжной форме ходили по дворам и выпрашивали у жителей деньги якобы на гуманитарную помощь бойцам СВО. Из разговора местный житель понял, что это не так, и попытался вывести мошенников на чистую воду.
«По факту выявленной публикации сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Красноармейскому району. Проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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