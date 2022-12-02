В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий
Экономика
02.12.2022 14:34
Жилой комплекс на 224 квартиры на улице Островского начали возводить в 2012 году. Однако в 2015 году стройка остановилась, а в 2018 году застройщика объявили банкротом.
Согласно определению Арбитражного суда Краснодарского края, застройщик ООО «Сочи-Абсолют» заключил договор о передаче ППК «Фонд развития территорий» земельного участка площадью 1,9 тыс. кв. м, а также недостроенного жилого дома.
По словам экспертов, в дальнейшем здание могут передать городу или продать с торгов. Окончательная судьба объекта будет решена в 2023 году, пишет «Коммерсантъ».
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