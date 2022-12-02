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В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-nedostroennyj-mnogoetazhnyj-dom-peredali-fondu-razvitiya-territorij
В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий
Фото Малика Байрамбекова

Жилой комплекс на 224 квартиры на улице Островского начали возводить в 2012 году. Однако в 2015 году стройка остановилась, а в 2018 году застройщика объявили банкротом.

Согласно определению Арбитражного суда Краснодарского края, застройщик ООО «Сочи-Абсолют» заключил договор о передаче ППК «Фонд развития территорий» земельного участка площадью 1,9 тыс. кв. м, а также недостроенного жилого дома.

По словам экспертов, в дальнейшем здание могут передать городу или продать с торгов. Окончательная судьба объекта будет решена в 2023 году, пишет «Коммерсантъ».

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