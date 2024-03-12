В Сочи недоношенный младенец умер из-за халатности родителей

В соцсетях сообщили, что трехдневный ребенок скончался, потому что родители отказались от помощи врачей.

По информации СМИ, 8 марта женщина родила ребенка на 28 неделе беременности. В роддом она ехать отказалась, поэтому новорожденного дома принимал муж. Однако скорую помощь мужчина все же вызвал.

Врач предложил госпитализацию, но новоиспеченные родители написали отказ. Врач все равно решил вызвать полицию, но правоохранители убедить семью в госпитализации также не смогли. Спустя двое суток новорожденного нашли в кроватке без признаков жизни.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Следственный комитет региона выясняет обстоятельства случившегося.

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