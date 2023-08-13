В Сочи неадекватный мужчина забрался на газовые трубы и грозился спрыгнуть

Инцидент произошел вечером 12 августа около остановки «Гортоп» на улице Виноградной в Центральном районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что неадекватный мужчина забрался на газовые трубы и грозился спрыгнуть вниз. Неравнодушные прохожие начали уговаривать его не рисковать жизнью и спуститься вниз. Одни подали ему лестницу, другие натянули снизу тент. Однако мужчина метался из стороны в сторону и не желал спускаться.

На место прибыли полицейские и медики скорой помощи. Через некоторое время мужчину удалось уговорить спуститься вниз. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии. Некоторые предположили, что он был под воздействием алкоголя или наркотиков.

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