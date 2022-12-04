В Сочи неадекватный мужчина разбил топором чужую машину и ударил соседа вилами
Инцидент произошел 30 ноября около 18:00 в поселке Беранда на улице Придорожной. Мужчина топором разбил окна в доме соседки, серьезно повредил ее машину и напал на знакомого женщины, пытавшегося ее защитить.
О случившемся женщина рассказала в соцсетях. На видео она сняла выбитые окна в своей спальне, вмятины и дыры в капоте и крыше машины и полностью уничтоженные автостекла. Она также пояснила, что виновником разрушений стал ее 50-летний сосед, ранее проходивший лечение в психиатрической клинике.
На место вызвали полицию.
«По прибытии сотрудниками полиции злоумышленник был установлен, орудия которыми был причинен ущерб изъяты. В настоящее время злоумышленник передан медицинским работникам для оказания профильного лечения. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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