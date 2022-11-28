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Труп в поле: в Кореновске будут судить мужчину, зарубившего топором знакомую

Происшествия в Краснодаре
28.11.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/trup-v-lesopolose-v-korenovske-budut-sudit-muzhchinu-zarubivshego-toporom-znakomuyu
Труп в поле: в Кореновске будут судить мужчину, зарубившего топором знакомую

Убийство произошло ночью 25 июля 2021 года на берегу реки Левый Бейсужек в Кореновске. Останки 34-летней местной жительницы обнаружили в поле неподалеку от хутора Бураковского 28 февраля текущего года.

По данным следствия, подозреваемый убил случайную знакомую в своем автомобиле «Шевроле Нива». Пара распивала алкоголь и поссорилась. Мужчина схватил находившийся в машине топор и нанес не менее пяти ударов топором по голове и шее женщины. Желая скрыть преступление, злоумышленник вывез труп в поле. Костные останки нашли рабочие при проведении полевых работ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали в августе. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина во всем признался.

Прокурор Кореновского района утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого. В настоящее время дело передали в Кореновский районный суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет колонии с возможностью назначения дополнительных наказаний, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские установили личность подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения и анализу телефонных соединений. Они выяснили, на каком автомобиле уехала женщина перед смертью. При осмотре машины в салоне нашли следы крови.

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