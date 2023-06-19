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В Сочи неадекватного мужчину эвакуировали на лодке с бетонной плиты в середине реки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-neadekvatnogo-muzhchinu-evakuirovali-na-lodke-s-betonnoj-plity-v-seredine-reki
Видео t.me/sochitypical

Инцидент произошел 18 июня в районе Ривьерского моста. О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы.

Человек стоял на бетонной плите, стоящей посредине реки. В какой-то момент мужчине стало плохо. Лежащего без сознания человека заметили прохожие, которые вызвали полицию и скорую.

Забрать неизвестного с бетонного острова удалось с помощью лодки и трех мужчин, которые уговорили его эвакуироваться на берег. Там мужчину передали медикам, пишет Telegram-канал «Типичный Сочи».

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