В Сочи нашли живой собаку, которую пытались отравить на детской площадке

Инцидент произошел 26 марта на улице Апшеронской в микрорайоне Кудепста.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По словам местной жительницы, ей позвонил сын и рассказал о том, что он с другими детьми был на детской площадке. Рядом находилась дворовая собака, которая никого не трогала. По словам мальчика, мимо проходили двое мужчин, собака начала лаять на них. Один из прохожих дал собаке кусок колбасы. После того, как пес съел колбасу, он упал и начал тяжело дышать. Дети в этот момент находились в нескольких метрах от животного.

В полиции Сочи провели проверку по факту произошедшего. Оказалось, что собака жива.

«Участковые нашли собаку, о которой говорилось в сообщении. Она жива — здорова и передает всем привет», — говорится в сообщении пресс-службы УВД по Сочи в Telegram.

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