В Сочи наркодилера будут судить за попытку распространить 3,5 кг наркотиков
Происшествия
12.08.2022 09:35
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе материалы дела передали в Адлерский районный суд.
Следствие установило, что в марте местный житель купил в интернете наркотики весом более 3,4 кг и психотропное вещество массой 0,65 г. Он планировал распространять запрещенные вещества в Сочи.
Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Расследование завершили. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Краснодарского края в Telegram.
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