На Кубани будут судить наркобарона, у которого изъяли 7,7 кг «синтетики»
Происшествия
10.08.2022 13:26
В августе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Динского района, которого обвиняют в производстве наркотиков и покушении на их сбыт.
Следствие установило, что молодой человек вместе с сообщниками организовал в Брюховецком районе химическую лабораторию по производству синтетического наркотика. Во время обысков из лаборатории и тайников изъяли более 7,7 кг запрещенных веществ.
Возбудили уголовное дело, его расследование завершили. Обвиняемому грозит более 15 лет лишения свободы. Материалы дела передали в Брюховецкий районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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