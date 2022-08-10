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На Кубани будут судить наркобарона, у которого изъяли 7,7 кг «синтетики»

Происшествия
10.08.2022 13:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-organizatora-narkolaboratorii-u-kotorogo-izyali-7-7-kg-sintetiki
На Кубани будут судить наркобарона, у которого изъяли 7,7 кг «синтетики»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В августе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Динского района, которого обвиняют в производстве наркотиков и покушении на их сбыт.

Следствие установило, что молодой человек вместе с сообщниками организовал в Брюховецком районе химическую лабораторию по производству синтетического наркотика. Во время обысков из лаборатории и тайников изъяли более 7,7 кг запрещенных веществ.

Возбудили уголовное дело, его расследование завершили. Обвиняемому грозит более 15 лет лишения свободы. Материалы дела передали в Брюховецкий районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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