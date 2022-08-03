В Сочи наградили профессионалов и народных спасателей, отличившихся во время ЧС

Фото пресс-службы администрации Сочи

Церемония награждения состоялась 3 августа. Мэр Сочи Алексей Копайгородский вручил награды за мужество и самоотверженность, проявленные во время ЧС, а также за активное участие в мероприятиях по ликвидации ее последствий и спасение жизней.

Награды получили спасатели, полицейские, водители общественного транспорта, активисты территориального общественного самоуправления и жители Сочи.

Водитель ООО «Транссервис-6» Саид Усубян 23 июля работал на маршруте № 25. Его автобус, полный пассажиров, попал в поток воды на улице Донской. Водитель сумел вывести машину с опасного участка, не врезавшись в находящиеся вокруг автомобили. Благодаря его профессионализму, пассажиры не пострадали.

Жители улицы Клубничной Антон Волков и Александр Комаров спасли троих людей, которых понесло вниз бурным потоком воды.

Экипаж ДПС, старший лейтенант полиции Владимир Смирнов и лейтенант полиции Артем Хайртдинов, спасли женщину, которая оказалась в потоке воды на пересечении улиц Виноградной и Плеханова 23 июля около 22:00.

Член совета ТОС «Донской» Таймураз Тигишвили в ночь с 23 на 24 июля помогал людям выбраться из бурного потока. В течении последующих трех дней он принимал участие в ликвидации последствий ЧС.

Начальник ЮРПСО МЧС РФ Андрей Пазынич и его заместитель Юрий Фомин спасли людей из затопленного цокольного помещения по улице Гагарина, 72. Чтобы открыть дверь, заблокированную водой, им пришлось применить гидравлическое оборудование.

Начальник ПСП ПСО №2 МКУ «Служба спасения города Сочи» Андрей Коржов за 11 лет службы принял участие в более чем 500 аварийно-спасательных работах. В частности, в ликвидации ЧС природного характера в Зубовой Щели и Катковой Щели Лазаревского района. Спасатель ПСО №1 МКУ «Служба спасения города Сочи» Павел Владимиров во время ликвидации последствий ЧС 23 июля в Центральном районе проявил мужество и высокий профессионализм, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ущерб от июльской непогоды в Сочи составил почти 676 млн рублей.