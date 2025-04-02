В Сочи наградили победителей экологического месячника «Птичий марафон 2025»

Мероприятие провели в сочинском парке «Ривьера».

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи человек в возрасте от 5 до 18 лет. Они соревновались в трех номинациях: рисунок, фотография и изготовление скворечника.

«Ребята не только показали красоту окружающего мира и разнообразие пернатых, но и научились делать искусственные гнездовья. О том, как их правильно устанавливать, юным сочинцам рассказали орнитологи», — отметила начальник управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева.

Также всех победителей конкурса пригласили на представление в Дельфинарий.

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